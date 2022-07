Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche in der Luisenstraße +++ Pedelec gestohlen +++ Frontscheinwerfer abmontiert +++ Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen +++ Fahrradfahrerin von Auto erfasst und verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Einbrüche in der Luisenstraße,

Wiesbaden, Luisenstraße, 09.07.2022, 18.00 Uhr bis 11.07.2022, 09.25 Uhr,

(pl)In der Luisenstraße haben Einbrecher in den vergangenen Tagen sogleich zweimal zugeschlagen. Die Täter suchten zwischen Samstagabend und Montagmorgen ein Friseurgeschäft heim und ließen aufgefundenes Bargeld mitgehen. Zugang zu den Räumlichkeiten hatten sich die Unbekannten durch eine aufgehebelte Tür verschafft. In der Nacht zum Montag nahmen Einbrecher ein Lebensmittelgeschäft ins Visier. Die Täter drangen gegen 03.20 Uhr in das Geschäft ein und entwendeten auch in diesem Fall Bargeld. Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Pedelec gestohlen,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, 11.07.2022, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Auf ein grau-gelbes Pedelec von KTM hatten es Fahrraddiebe am Montagnachmittag in der Boelckestraße in Mainz-Kastel abgesehen. Die Täter brachen zwischen 16.00 Uhr und 18.00 das Fahrradschloss auf und ergriffen mit dem Pedelec im Wert von rund 3.600 Euro die Flucht. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Frontscheinwerfer abmontiert und entwendet, Wiesbaden, Eckernfördestraße, 11.07.2022, 00.30 Uhr bis 14.30 Uhr,

(pl)Am Montag waren in der Eckernfördestraße Autoteilediebe am Werk. Die Täter nahmen zwischen 00.30 Uhr und 14.30 Uhr einen geparkten VW Beetle ins Visier, montierten den rechten Frontscheinwerfer des Fahrzeugs ab und ergriffen dann mit dem Diebesgut im Wert von rund 1.500 Euro die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen,

Wiesbaden, Röntgenstraße, Zehntenhofstraße, 10.07.2022, 19.00 Uhr bis 11.07.2022, 08.45 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen mussten zwei Personen in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Autoaufbrecher schlugen zum einen in der Nacht zum Montag in der Zehntenhofstraße und zum anderen innerhalb der vergangenen zwei Wochen in der Röntgenstraße zu und entwendeten aus den Innenräumen zweier geparkter Pkw die herumliegenden Wertsachen. Dabei erbeuteten die Täter unter anderem eine Sonnenbrille sowie Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Fahrradfahrerin von Auto erfasst und verletzt, Wiesbaden-Bierstadt, Kolpingstraße, 11.07.2022, 07.30 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall in Bierstadt wurde am Montagmorgen eine 27-jährige Pedelecfahrerin verletzt. Ein 41-jähriger Autofahrer war gegen 07.30 Uhr mit seinem Renault von der Wichernstraße kommend auf der Fliednerstraße unterwegs und wollte dann nach links in die Kolpingstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Fahrradfahrerin. Die verletzte 27-Jährige wurde nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell