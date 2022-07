POL-WI: In Wohnhaus randaliert und anschließend Widerstand geleistet +++ Auf Festgelände im Bereich des Schiersteiner Hafens Widerstand geleistet +++ Geburtstagsgäste auf Grillplatz mit Messer bedroht

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. In Wohnhaus randaliert und anschließend Widerstand geleistet, Wiesbaden, Römerberg, 09.07.2022, 19.30 Uhr,

(pl)Ein 37-jähriger Mann hat am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Römerberg" vor einer Wohnung randaliert und anschließend Widerstand geleistet. Die Mutter des 37-Jährigen verständigte gegen 19.30 Uhr die Polizei und teilte mit, dass ihr Sohn im betrunkenen Zustand vor ihrer Wohnungstür randalieren würde. Beim Eintreffen der verständigten Polizeistreife befand sich die Mitteilerin vor dem Mehrfamilienhaus. Der 37-Jährige hatte sich zwischenzeitlich Zugang zu ihrer Wohnung verschafft und verweilte nun dort. Als die Polizeikräfte daraufhin die Wohnung betraten, zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und reagierte nicht auf die polizeilichen Anweisungen. Er musste aus der Wohnung geholt und im Treppenhaus zu Boden gebracht werden. Hiergegen habe sich der 37-Jährige zur Wehr gesetzt und die eingesetzten Beamtinnen und Beamten fortwährend beleidigt. Da der 37-Jährige nach der Festnahme über Schmerzen klagte, wurde durch die Polizei ein Rettungswagen bestellt. Die Rettungswagenbesatzung brachte den Mann mit einer Armverletzung in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Ein bei dem 37-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

2. Auf Festgelände im Bereich des Schiersteiner Hafens Widerstand geleistet, Wiesbaden-Schierstein, Hafenstraße, 10.07.2022, 01.30 Uhr,

(pl)Auf dem Festgelände im Bereich des Schiersteiner Hafens widersetzte sich ein 16-jähriger Jugendlicher in der Nacht zum Sonntag polizeilichen Maßnahmen. Der Polizei wurde gegen 01.20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten auf dem Festgelände gemeldet. Als die verständigten Polizeikräfte kurz darauf vor Ort eintrafen, bemerkten sie zwei augenscheinlich von der Örtlichkeit flüchtende Personen. Eine Auseinandersetzung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gange. Die beiden Jugendlichen wurden aufgefordert stehen zu bleiben und einer Kontrolle unterzogen. Gegen die Kontrolle habe sich der 16-Jährige jedoch zur Wehr gesetzt, so dass er schließlich von den eingesetzten Kräften zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Während der Festnahme habe der Festgenommene die Beamtinnen und Beamten beleidigt und nach diesen geschlagen und getreten. Auch später auf der Dienststelle soll der 16-Jährige sein aggressives Verhalten weiter fortgesetzt haben. Der offensichtlich stark alkoholisierte Festgenommene wurde nach einer Blutentnahme und den erforderlichen Maßnahmen auf der Dienststelle in die Obhut seines Vaters übergeben. Er muss sich nun wegen seines Verhaltes in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Geburtstagsgäste auf Grillplatz mit Messer bedroht, Wiesbaden, Friedrich-Engels-Weg, 09.07.2022, 16.30 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag bedrohte ein 59-jähriger Mann mehrere Gäste einer Kindergeburtstagsfeier auf dem Grillplatz im Bereich des Friedrich-Engels-Wegs mit einem Messer. Nach Angaben der Geburtstagsgäste hätten sie gegen 16.30 Uhr auf dem Grillplatz einen Kindergeburtstag gefeiert, als ein Mann zu ihnen gekommen sei und sich über die geparkten Fahrzeuge beschwert habe. Im weiteren Verlauf habe die Person dann ein Messer aus seiner Gürteltasche gezogen und die Anwesenden hiermit bedroht. Anschließend entfernte sich der Bewaffnete wieder von der Örtlichkeit, habe aber damit gedroht, wieder zurückzukehren. Die verständigten Polizeikräfte konnten den Täter kurze Zeit später beim Verlassen seines Wohnhauses antreffen und festnehmen. Ein vom festgenommenen 59-Jährigen in einer Gürteltasche mitgeführtes Messer und weitere bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung aufgefundene Waffen wurden sichergestellt. Der Festgenommene war mit über 1,9 Promille deutlich alkoholisiert. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Gewahrsam genommen.

4. Brand in Kleingartenanlage,

Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, 10.07.2022, 02.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag brannte in einer Kleingartenanlage im Bereich der Kasteler Straße in Biebrich ein Haufen aus Holzbalken sowie diversen Plastik- und Metallteilen. Das Feuer wurde gegen 02.10 Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand wurden ein Baum und eine Gartenhütte in Mitleidenschaft gezogen. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu dem Brand unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

