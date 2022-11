POL-EN: Gevelsberg- Schmuck bei Einbruch gestohlen

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 24.10 bis zum 07.11.22 drangen unbekannten Täter in ein Reihenhaus in der Bergischen Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangen dadurch in das Haus. Dort durchwühlen sie im Kellergeschoss und Obergeschoss diverse Schränke und Kommoden. Hierbei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Sie flüchteten unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

mehr