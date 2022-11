POL-EN: Schwelm- Öffentlichkeitsfahndung

Herdecke (ots) - Eine 42-jährige Herdeckerin traf am Sonntagvormittag in ihrer Wohnung in der Bahnhofstraße auf einen Einbrecher. Die Herdeckerin hielt sich in ihrem Wohnzimmer auf, als sie das Knarren ihres Parkettbodens hörte. Als die Frau die Wohnzimmertür öffnete, traf sie auf eine ihr unbekannte Person, die bei ihrem Erblicken durch das Schlafzimmerfenster in Richtung Bahnhof floh. Sie informierte die Polizei. ...

