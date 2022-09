Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der L 210 schwer verletzt worden. Der 51-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit einer Honda auf der Landstraße von Metzingen herkommend in Richtung Kappishäusern unterwegs. Kurz vor der Kreisgrenze fuhr ein 66 Jahre alter Audi-Lenker mit seinem A6 von einem Feldweg herkommend auf die L 210 in dieselbe Richtung ein. Der Kradlenker leitete sofort eine Vollbremsung ein und kam kurz vor der Kollision mit dem Pkw zu Fall. Im Anschluss rutschte er mit seiner Maschine gegen die rechte Seite des Audi und wurde samt seinem Motorrad in den Grünstreifen abgewiesen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste der 51-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung des Verletzten und der Bergung der Fahrzeuge musste die L 210 für eine Stunde voll gesperrt werden. (ms)

Plochingen (ES): Heftiger Auffahrunfall auf der B 10

Zwei Personen sind bei einem heftigen Auffahrunfall am Dienstagvormittag auf der B 10 verletzt worden. Ein 33-Jähriger war mit einem VW Passat kurz nach 10.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor dem Plochinger Dreieck musste er verkehrsbedingt im dortigen Baustellenbereich bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender, 67 Jahre alter Ford-Lenker übersah den Stau vor sich und fuhr mit seinem Focus ungebremst ins Heck des VW. Der Unfallverursacher zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. (ms)

Neckartailfingen (ES): Folgenschwerer Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagmorgen auf der B 297 ereignet. Der 37-jährige Lenker eines Lkw-Kleintransporters befuhr die Bundesstraße kurz vor neun Uhr in Richtung Tübingen. Auf Höhe der Auffahrt zur B 312 erkannte er zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm an einer Ampel abbremsen mussten. Er krachte mit voller Wucht in das Heck des vor ihm fahrenden Lkw Scania. Dieser wurde auf den vor ihm stehenden Tesla aufgeschoben, welcher wiederum auf einen Daimler Atego vor ihm geschoben wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden der 37-jährige sowie der 53-jährige Fahrer des Atego und der 29 Jahre alte Fahrer des Tesla leicht verletzt. Der Tesla-Fahrer verzichtete auf einen Transport ins Krankenhaus. Die beiden anderen Verletzten wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Tesla und der Kleintransporter mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 297, sowie die Auffahrt zur B 312 gesperrt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf über 50.000 Euro. (sr)

