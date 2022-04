Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrerflucht und Alkohol am Steuer - am Tag des deutschen Bieres ließ man nicht das Auto stehen #polsiwi

Kreuztal / südliches Siegerland (ots)

Die Polizei wies auf ihrer Facebookseite noch darauf hin: am Tag des deutschen Bieres sollte man lieber das Fahrzeug stehen lassen. https://bit.ly/3vKJNU6 Doch nicht jeder befolgte diesen Ratschlag.

Ein 32-jähriger Mann kam in der Nacht zu Samstag (23.04.2022, 03:05 Uhr) in Kreuztal auf der Ernsdorfstraße mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und touchierte einen Zaunpfahl. Dies blieb nicht unbeobachtet. Dank einer aufmerksamen Zeugin wurde die Polizei alarmiert, die den 32-Jährigen in Unfallnähe im Fahrzeug angetroffen werden. Bei der Verkehrskontrolle wies der Mann deutliche Ausfallerscheinungen auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Fahrer musste die Ordnungshüter zur Wache in Kreuztal begleiten. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Im südlichen Siegerland fielen bei Verkehrskontrollen gleich zwei alkoholisierte Fahrzeugführer und eine Fahrzeugführerin auf.

In Neunkirchen-Wiederstein kontrollierte die Polizei am Freitagabend (22.04.2022) eine 43-jährige Autofahrerin. Sie fiel zuvor durch ihre unsichere Fahrweise auf. Der Grund lag auf der Hand; das Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von 0,6 Promille. Auch hier waren eine Blutprobe und die Sicherstellung ihres Führerscheins die Folge.

Kurz nach Mitternacht (23.04.2022) ging es in Wilnsdorf-Niederdielfen weiter. Ebenfalls aufgrund der unsicheren Fahrweise kontrollierten die Beamten einen 48-jährigen Autofahrer. Er wies bei der Atemalkoholkontrolle einen Wert von über 2 Promille auf.

Nur eine Viertelstunde nach dem zweiten Vorfall fiel einer weiteren Streifenwagenbesatzung ein Radfahrer mit Schlangenlinien in Burbach-Niederdresselndorf auf. Der 33-Jährige wies bei der Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,5 Promille auf.

In allen Fällen war eine Blutprobe die Folge. Die beiden PKW-Fahrer mussten noch zusätzlich den Führerschein bei der Polizei abgeben.

Gegen alle ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell