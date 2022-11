Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbrecher scheitern an Terrassentür

Hattingen (ots)

Am Montag (07.11) nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit eines Hausbesitzers im Vogelsang und versuchten in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 19:30 Uhr, in das verlassene Haus einzubrechen. Nachdem die Täter versuchten die rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln, versuchten sie die Scheibe einzuschlagen. Bei beiden Vorgehen schafften sie es nicht, die Tür zu öffnen und in das Innere des Hauses zu gelangen. Die Täter flüchteten ohne Beute.

