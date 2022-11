POL-KLE: Kalkar - Unbekannte Täter entwenden mehrere Werkzeuge von Baustellengelände

Bedburg-Hau (ots) - Am Freitag (18. November 2022) kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Gärtnerei an der Dr.-Engels-Straße in Bedburg-Hau. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Lagerraum der Gärtnerei, durchsuchte mehrere Schränke und entwendete einen Drucker sowie Werkzeuge. Nach der Tat flüchtete der Täter unbekannte Richtung. ...

