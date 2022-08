BPOLD-B: Acht Personen im Reisebus unerlaubt eingereist

Berlin - Lichtenberg (ots) - Freitagnachmittag bestahl eine 19-Jährige eine 72-jährige Reisende in einer U-Bahn mit Hilfe des sog. Abdeck-Tricks. Bundespolizisten bemerkten die Tat und nahmen die Taschendiebin vorläufig fest. Gegen 14:15 Uhr fiel die Heranwachsende den in zivil eingesetzten Beamten am S-Bahnhof Frankfurter Allee aufgrund ihres tätertypischen Verhaltens auf. Als sich die junge Frau kurz darauf zum ...

