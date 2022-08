Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisende sexuell belästigt

Berlin - Lichtenberg (ots)

Sonntagmorgen soll ein 23-Jähriger zwei Frauen und deren Töchter in einer S-Bahn sowie später am S-Bahnhof Wartenberg belästigt haben.

Gegen 03:20 Uhr nutzten die Frauen gemeinsam mit ihren beiden Töchtern eine S-Bahn der Linie S75 in Richtung Wartenberg, als der 23-Jährige sich anzüglich geäußert haben soll. Im weiteren Verlauf soll der junge Mann versucht haben, eine der Töchter anzufassen, woraufhin sich deren Mutter dem Mann in den Weg stellte. Daraufhin soll er die 32-Jährige zur Seite gestoßen und sie am Oberkörper berührt haben. Die Frauen verständigten die Polizei und verließen die S-Bahn gemeinsam mit ihren minderjährigen Töchtern am S-Bahnhof Wartenberg. Der 23-Jährige folgte ihnen jedoch auf den Bahnsteig und soll dabei sein Glied entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Berlin nahmen den Mann kurz darauf vorläufig fest.

Bundespolizisten übernahmen den alkoholisierten indischen Staatsangehörigen (1,85 Promille Atemalkohol) vor Ort und leiteten Ermittlungen aufgrund des Verdachts der sexuellen Belästigung sowie der Vornahme exhibitionistischer Handlungen gegen den Mann ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell