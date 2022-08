Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Taschendiebin auf frischer Tat festgenommen

Berlin - Lichtenberg (ots)

Freitagnachmittag bestahl eine 19-Jährige eine 72-jährige Reisende in einer U-Bahn mit Hilfe des sog. Abdeck-Tricks. Bundespolizisten bemerkten die Tat und nahmen die Taschendiebin vorläufig fest.

Gegen 14:15 Uhr fiel die Heranwachsende den in zivil eingesetzten Beamten am S-Bahnhof Frankfurter Allee aufgrund ihres tätertypischen Verhaltens auf. Als sich die junge Frau kurz darauf zum U-Bahnhof Frankfurter Allee begab, folgten ihr die Einsatzkräfte und erkannten, wie sie einer 72-Jährigen während der Fahrt zum U-Bahnhof Tierpark das Mobiltelefon aus deren Rucksack entwendete. Die Tathandlung deckte die Heranwachsende dabei mit einer Zeitschrift ab. Die Beamten gaben sich sofort zu erkennen und nahmen die 19-Jährige vorläufig fest. Die bestohlene 72-Jährige erhielt ihr Telefon noch vor Ort zurück.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen aufgrund des Verdachts des Diebstahls gegen die bereits einschlägig polizeibekannte 19-Jährige ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die rumänische Staatsangehörige zur Einlieferung in den Zentralen Polizeigewahrsam an die zuständige Polizei Berlin. Ein Richter ordnete im Verlauf des Wochenendes die Freilassung der 19-Jährigen an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell