Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

72-Jähriger von Transporter erfasst

Kleve-Kellen (ots)

Am Sonntagabend (20. November 2022) ereignete sich auf der Emmericher Straße (B220) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 72-Jähriger aus Nijkerk (NL) lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 17:50 Uhr wollte der Mann einen Angehörigen anweisen, der mit einem PKW nebst Anhänger rückwärts aus einer Einfahrt an der Emmericher Straße fuhr. Dazu trat der 72-Jährigen nach aktuellem Erkenntnisstand unvermittelt rückwärts auf die Fahrbahn der B220. Ein Kleintransporter, der in diesem Moment auf der Straße in Richtung Emmerich unterwegs war, erfasste den 72-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann gegen einen am Fahrbahnrand geparkten, unbeteiligten Wagen geschleudert und fiel auf die Straße. Der 72-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zunächst in ein örtliches Krankenhaus, später wurde er in eine Spezialklinik verlegt. Es besteht nach aktuellem Erkenntnisstand Lebensgefahr.

Der 30-jährige Klever am Steuer des Transporters blieb unverletzt, stand aber sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Ford Transit sichergestellt, zudem erschien ein Sachverständiger am Unfallort. Die Emmericher Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell