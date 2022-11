Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nach Überholvorgang eines Traktors gegen Baum gefahren.

Kerken Aldekerk (ots)

Am Samstag, 19.11.2022, gegen 08:19 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Kerken Aldekerk auf der Rheurdter Straße (B510). Zum Unfallzeitpunkt überholte ein 51-jähriger Kerkener mit seinem PKW VW einen vorausfahrenden Traktor. Nach dem Überholvorgang geriet der 51-jährige mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über dieses und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem stark unfallbeschädigten PKW befreien. Aufgrund der Verletzungen wurde der 51-jährige in ein Krankenhaus verbracht, wo dieser stationär behandelt wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell