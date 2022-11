Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants

Mercedes GLK beschädigt worden

Goch (ots)

Am Samstag (12. November 2022) kam es gegen 19:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Straße Höster Weg in Goch, zu einer Unfallflucht. Der Fahrzeughalter eines schwarzen Mercedes Benz GLK, musste nach seiner Rückkehr, Kratzer und Lackabtrieb an der hinteren rechten Seite seines Autos feststellen.

Zeugen hatten beobachtet wie eine bislang unbekannte Fahrerin eines silbernen Opel Astra Kombi, den Mercedes Benz GLK touchiert hatte und nach der Kollision zurück in Ihre Parklücke gefahren war. Der Zeuge ging deshalb davon aus, dass die ca. 19 bis 20-jährige alte Fahrerin, den anderen Unfallbeteiligten über den Unfall informieren. Das unterließ die Unfallverursacherin jedoch und entfernte sich mit Ihrer Beifahrerin vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Zeugen konnten die Fahrerin des silbernen Opel Astra Kombis wie folgt beschreiben:

- Geschlecht: weiblich - Alter: ca. 19 - 20 Jahre alt - Haarfarbe: blond - Figur: schlank

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

