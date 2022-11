Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Festnahme nach Pkw Diebstahl und anderen Delikten

Straelen-Broekhuysen (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Geldern nahmen am Freitag (18. November 2022) gegen 00:05 Uhr zwei Männer im Alter von 21 und 31 Jahren in Broekhuysen fest, weil der Verdacht mehrerer Straftaten bestand. Bei einer Verkehrskontrolle überprüften die Beamtin und die Beamten zunächst, ob der Fahrer, der angab in Venlo zu wohnen, seinen Führerschein dabei hat. Vorzeigen konnte der 21-jährige Mann ihn nicht, woraufhin sich herausstellte, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der 21-Jährige auch unter Drogeneinfluss stehen könnte. Darüber hinaus wurden illegale Drogen in seiner Kleidung gefunden.

Im weiteren Verlauf offenbarte sich zusätzlich, dass sowohl der Pkw, als auch die Kennzeichen am Wagen, bereits als gestohlen gemeldet wurden. Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht, wo dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Die polizeilichen Ermittlungen dauern zurzeit noch an. (ms)

