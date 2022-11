Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Wohnhaus

Fenster aufgehebelt

Straelen-Herongen (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (17. November 2022) zwischen 13:30 und 14:15 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Doppelhaushälfte am Schlousweg eingedrungen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Die Täter stahlen Schmuck und Bargeld. Etwa gegen 14:00 Uhr hörte eine Nachbarin ein Poltern in dem Haus, dachte sich aber nichts weiter dabei. Weitere Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell