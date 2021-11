Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrt endet in Garage - Unfall in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (28.11.2021, 20:20 Uhr), kam es in Wuppertal-Elberfeld zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-Jährige fuhr die Augustastraße mit ihrem Renault bergab. An der abknickenden Vorfahrt in Höhe der Ferdinand-Schrey-Straße stieß sie mit dem entgegen kommenden Peugeot einer 22-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Renault nach links durch ein Garagentor in eine Garage geschleudert und kam dort zum Stillstand. Die 26-Jährige erlitt eine leichte Verletzung. An den totalbeschädigten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. (sw)

