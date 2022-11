Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Portemonnaie aus VW Multivan entwendet worden

Goch-Pfalzdorf (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (15. November 2022), 20:00 Uhr bis Mittwoch (16. November 2022), 06:00 Uhr, kam es in Goch an der Straße Rosenhag zu einem Diebstahl. Aus einem an der Straße abgestelltem grauen VW Multivan eines 38-jährigen Fahrzeughalters, wurde ein Portemonnaie entwendet. In dem Portemonnaie befanden sich u.a. eine Debitkarte, Bargeld, ein Führerschein sowie ein Personalausweis.

Personen, welche Hinweise zum genannten Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve 02821 5040. (pp)

