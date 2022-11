Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Zeugin merkt sich Kennzeichen des flüchtigen Taxis

Kleve (ots)

Am Dienstag (15. November 2022) gegen 15:35 Uhr war eine 65-jährige Autofahrerin aus Kleve in ihrem Ford auf der Felix-Roeloffs-Straße in Richtung Schmelenheide unterwegs. Verkehrsbedingt kam es zu einem Rückstau. Als sich die Frau kurz vor der Einfahrt zum Parkplatz des Berufskollegs befand, kam es nach jetzigem Erkenntnistand zum Zusammenstoß mit einem Taxi, das gerade von eben diesem Parkplatz fuhr und nach links auf die Felix-Roeloffs-Straße einbiegen wollte, um sich in den Rückstau einzureihen. Bei dem Unfall erlitt der Ford der Frau einen Schaden vorne links am Stoßfänger. Das Taxi setzte seinen Weg jedoch fort in Richtung Schmelenheide, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin, die den Unfall gesehen hatte, merkte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs und nannte es den eingesetzten Beamten. Die Besatzung eines weiteren Streifenwagens traf ein Taxi mit diesem Kennzeichen kurz darauf auf der Kalkarer Straße in Höhe der Berksche Straße an. An dem Fahrzeug befand sich ein frischer Unfallschaden, der zu dem Schaden am Ford passte. Den 75-jährigen Taxifahrer erwartet nun ein Strafverfahren. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell