Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Schmierereien im Mehrfamilienhaus

Gera (ots)

Gera: Unbekannte trieben ihr Unwesen in einem Mehrfamilienhaus in der Liselotte-Hermann-Straße in Gera. Mit schwarzer Farbe brachten die Täter mehrere Schriftzüge bzw. Schmierereien, zum Teil mit rechtsorientierte Inhalt, an und verursachten so Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell