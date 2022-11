Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt die abgebildeten Männer?

Goch (ots)

Am 11. November 2022 gegen kurz nach 15:00 Uhr betraten zwei unbekannte männliche Personen einen Handyladen auf der Voßstraße in der Fußgängerzone in Goch und schauten sich die dort ausgestellten Handys an. Nachdem die beiden Personen den Laden zunächst wieder verlassen hatten, betrat ein Täter erneut das Geschäft und erklärte dem Verkäufer, dass er ein iPhone kaufen wolle. In einem unbeobachteten Moment machte die Person Handzeichen zu seinem an einer gegenüberliegenden Bäckerei wartenden Komplizen. Dieser eilte ebenfalls zum Laden herüber. Beide Täter rissen dann mehrere Smartphones der Ausstellung aus den Sicherungshalterungen und lösten einen lauten Alarm aus, auf den auch Passanten aufmerksam wurden. Die Männer rannten anschließend aus dem Geschäft über die Voßstraße in unbekannte Richtung fort. Eine Überwachungskamera zeichnete die beiden Täter auf, die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/91730

Wer kann Angaben zur Identität der beiden abgebildeten Personen machen? Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell