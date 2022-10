Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Pedelec

Am Donnerstag, den 06. Oktober 2022, in der Zeit zwischen 07:07 Uhr und 13:56 Uhr, entwendete eine unbekannte Person das am Bahnhof abgestellte Pedelec einer 44-jährigen Frau aus Damme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, den 06. Oktober 2022, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr, beschädigen unbekannte Personen den Lack eines in der Vogtstraße abgestellten PKW einer 43-jährigen Frau aus Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 05. Oktober 2022, 17:00 Uhr, und Donnerstag, den 06. Oktober 2022, 08:00 Uhr, beschädigten unbekannte Personen eine Fensterscheibe einer Schule in der Straße Roggenkamp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Fahren und Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, den 06. Oktober 2022, um 16:09 Uhr, ergibt sich während einer Kontrolle der Verdacht, dass ein 56-jähriger Mann aus Lohne seinen PKW im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 04. Oktober 2022, zwischen 07:20 Uhr und 13:00 Uhr, beschädigt eine unbekannte Person mit ihrem PKW den auf einem Parkplatz an der Hauptstraße abgestellten PKW einer 31-jährigen Frau aus Damme und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

