Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Sonntag, 25. September 2022, 18.15 Uhr bis 20.00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Friesenstraße, die Geldbörse samt Inhalt eines 23-jährigen aus Vechta aus dessen Jackentasche. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich der 23-jährige Mann im dortigen Schnellrestaurant auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441/943-0 entgegen.

Visbek - Kennzeichendiebstahl

Von Dienstag, 4. Oktober 2022, 22.00 Uhr bis Mittwoch, 5. Oktober 2022, 07.15 Uhr, begaben sich unbekannte Personen auf die Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Gustav-Heinemann-Straße. Hier entwendeten sie von dem dort abgestellten Pkw des Herstellers Audi A6 beide amtlichen Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter der Telefon-Nummer 04445/95047-0 entgegen.

Lohne - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 30. September 2022, 17.30 Uhr und Dienstag, 4. Oktober 2022, 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen das hintere Kennzeichen inkl. Halterung von einem Pkw, welcher in der Raiffeisenstraße auf einem Parkplatz eines Spielwaren-Fachhändlers stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Transporter

Von Dienstag, 4. Oktober 2022, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 5. Oktober 2022, 06.00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen aus einem Transporter des Herstellers Renault einen Trennschleifer des Herstellers Stiehl, einen Bohrschrauber, eine Bohrmaschine, eine Kreissäge sowie einen Winkelschleifer jeweils des Herstellers Würth. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Straße Alter Ziegelhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441/943-0 entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines Pedelec

Von Samstag, 1. Oktober 2022, 22.00 Uhr bis Sonntag, 2. Oktober 2022, 00.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen das verschlossen abgestellte Pedelec des Herstellers Gazelle. Das Fahrrad stand zu diesem Zeitpunkt vor einer Gaststätte Am Markt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter der Telefon-Nummer 04443/97749-0 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 26. September 2022, 13.25 Uhr, und Dienstag, 4. Oktober 2022, 7.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damenrad der Marke Victoria Trekking 1.1 Se Wave, welches verschlossen im Mobilitätszentrum am Bahnhof stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Transporter

Von Dienstag, 04. Oktober 2022, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 05. Oktober 2022, 06.40 Uhr verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu einem Transporter des Herstellers Ford, welcher auf einem Parkstreifen in der Straße An der Hohen Bank stand. Entwendet wurden diverse Werkzeuge der Hersteller Testo, Rems und Bosch inkl. Akkus und Ladegeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441/943-0 entgegen.

Steinfeld - Einbruchdiebstahl in Transporter

In der Zeit zwischen Dienstag, 4. Oktober 2022, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 5. Oktober 2022, 7.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Transporter der Marke Renault Master, welcher im Föhrenweg stand. Hier entwendete die Person diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 4. Oktober 2022 in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr, stellte ein 51-jähriger Mann aus Vechta seinen weißen Mercedes-Benz, GLE 350d 4Matic, auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Münsterstraße ab. Als er sein Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er einen Schaden an der rechten Frontseite fest. Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 05. Oktober 2022, um 19:45 Uhr, kam es in der Brinkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bisher unbekannte Person beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel des am Fahrbahnrand abgestellten PKW eines 50-jährigen Mannes aus Diepholz. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 05. Oktober 2022, um 19:45 Uhr, kam es in der Brinkstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Alfhausen befuhr mit seinem PKW die Neuenkirchener Straße in Holdorf in Fahrtrichtung Fladderlohausen und fuhr auf die stehende Sattelzugmaschine mit Anhänger auf, welcher auf der rechten Fahrspur hielt. Dabei verletzte sich der 50-jähriger Mann aus Alfhausen leicht.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 05. Oktober 2022, um 06:25 Uhr, kam es auf der Kreuzung Rombergstraße Ecke Wintermarsch zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Mann aus Dinklage befuhr mit seinem LKW die Kreuzung und übersah dabei einen 35-jährigen Mann aus Vechta, der zu Fuß die Ampelkreuzung überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der Fußgänger leicht verletze.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell