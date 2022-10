Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 4. Oktober 2022, gegen 12.45 Uhr, hielt sich eine 64-jährige Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Langenstraße auf. Als sie bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus einer umgehängten Handtasche entwendet worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - E-Scooter gestohlen

Am Mittwoch, 5. Oktober 2022, zwischen 8.20 Uhr, und 12.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter, welcher am Fahrradstand einer Schule in der Vahrener Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 5. Oktober 2022, um 13.05 Uhr, fuhr ein Jugendlicher mit einem Pkw auf dem Parkplatz einer Schule im Lankumer Feldweg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 6. Oktober 2022, um 00:09 Uhr, kam es auf der B213, Höhe Hoheging, zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Frau aus Cloppenburg kollidierte mit einem quer über der Fahrbahn liegenden Baum und überschlug sich mit ihrem PKW. Sie wurde dabei leicht verletzt. Ein weiterer 37-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg kollidierte ebenfalls mit dem Baum, sein PKW wurde dabei leicht beschädigt, der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall und Unfallflucht mit leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, den 05. Oktober 2022, um 12:40 Uhr, kam es auf einem Schulgelände in der Leharstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Fahrradweg des Schulgeländes. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 57-jährigen Fahrradfahrerin aus Cappeln. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt. Der Kleinkraftradfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte aber im Nachgang ermittelt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, den 05. Oktober 2022, um 06:45 Uhr, kam es auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine die Emsteker Straße in Richtung stadtauswärts. Aufgrund eines technischen Defekts verlor das Fahrzeug Öl. Im Nachgang befuhr eine 18-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Fahrrad die Emsteker Straße ebenfalls in Richtung stadtauswärts und stürzte aufgrund der ölglatten Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 04. Oktober 2022, zwischen 12.00 Uhr und 13:30 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem PKW den in der Eschstraße abgestellten VW Passat einer 50-jährigen Frau aus Oldenburg und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

