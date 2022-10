Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - versuchter Diebstahl

In der Nacht zum 02.10.22 versuchten unbekannte Täter in Damme, Dümmerstraße, den Außenbordmotor von einem Motorboot zu entwenden. Hierfür wurden die Stromkabel, sowie die Benzinleitung durchtrennt. Der Motor konnte durch die unbekannten Täter nicht entfernt werden und verblieb am Boot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Pedelec-Akku

Zwischen Samstag, 01. Oktober 2022, 18.00 Uhr, und Sonntag, 02. Oktober 2022, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den Akku vom Pedelec eines 72-Jährigen aus Damme. Das Pedelec war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz des dortigen Waldstücks abgestellt. Der Akku hat die Bezeichnung "Pedelec Akku 500 Wh". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Lohne - Einbruch in Container

Zwischen Samstag, 01. Oktober 2022, 19.00 Uhr, und Dienstag, 04. Oktober 2022, 07.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Heimwerkermarktes in der Lindenstraße ein und öffneten auf dem dortigen Hinterhof mehrere Container. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ob etwas entwendet wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 04. Oktober 2022, wurde gegen 17.20 Uhr in der Steinfelder Straße ein 76-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 04. Oktober 2022, kam es gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Keetstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 82-jährigePKW-Fahrerin aus Lohne übersah beim Ausparken einen hinter ihr stehenden PKW und stieß mit ihrem Fahrzeug dagegen. Durch den Zusammenstoß wurde dieser PKW auf einen weiteren PKW aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Bakum - Diebstahl eines E-Bike

Am Dienstag, 04. Oktober 2022, zwischen 05.55 Uhr und 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Sütholter Straße das E-Bike eines 50-Jährigen aus Bakum. Das Pedelec ist vom Hersteller RALEIGH, Modell: CorbyPlus8. Es hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 8-Gang-Nabenschaltung. Der Rahmen ist grau, Lenkergriffe und Sattel sind schwarz. Am Lenker ist eine Korbhalterung angebracht. Besonderes Merkmal: Das Schutzblech vorne fehlt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: (04446) 959710 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl von Baustelle

Zwischen Freitag, 30. September 2022, 15.00 Uhr, und Dienstag, 04. Oktober 2022, 06.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter in der Industriestraße gewaltsam den Batteriekasten einer Baustellenampel und entwendeten die darin befindlichen LKW-Batterien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 04. Oktober 2022, wurde gegen 23.50 Uhr ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 48-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Atemalkoholwert lag bei 1,39 Promille. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 03. Oktober 2022, 10.50 Uhr, Dienstag, 04. Oktober 2022, 11.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Jahn-Stadion zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren ein dort ordnungsgemäß abgestelltes Wohnmobil eines 53-Jährigen aus Waldesch. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Verkehrsunfall in Holdorf - 1 schwer verletzte Person Am 02.10.22, um 17:45 Uhr, kam ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne in Holdorf, Fladderlohausen, aufgrund einer plötzlichen Erkrankung von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw-Fahrer wurde ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Beifahrerin blieb unverletzt.

Bakum - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am Montag, 3. Oktober 2022, gegen 13.00 Uhr, fuhr eine 65-jährige Autofahrerin aus Oldenburg auf der Vechtaer Straße in Richtung Autobahn Anschlussschlussstelle Vechta. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Lindern fuhr auf der Sütholter Straße und wollte die Vechtaer Straße geradeaus passieren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Autofahrerin. Bei dem Unfall wurde eine 29-jährige Mitfahrerin des Linderners sowie die 65-jährige Fahrerin und ihr 36-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 4. Oktober 2022, gegen 20.00 Uhr, fuhren zwei Radfahrer auf der Straße Westring. Dabei war ein 37-jähriger Pedelecfahrer aus Damme so alkoholisiert, dass dieser nicht mehr geradeaus fahren konnte und dann einem 12-jährigen Fahrradfahrer aus Damme ausweichen musste. Dabei stieß sich der 37-jährige Mann das Knie an einer Straßenlaterne. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem Pedelecfahrer einen Wert von 3,28 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

