Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Freitag, 03. Juni 2022, gegen 07:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden war hoch.

Zur Unfallzeit befuhr eine 25-jährige Delmenhorsterin mit einem Seat die Wildeshauser Landstraße in Richtung Schlutter. Sie wollte nach links abbiegen und auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen auffahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 56-Jährigen aus Wildeshausen, der die Wildeshauser Landstraße mit einem BMW in Richtung Delmenhorst befuhr.

Es kam zum Frontalzusammenstoß der Pkw. Die 25-Jährige und der 56-Jährige erlitten Verletzungen, die von den eingesetzten Rettungskräften als leicht eingestuft wurden. Beide kamen zur Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

An den Pkw entstanden wirtschaftliche Totalschäden, die auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ausgetretene Betriebsmittel wurden von Kräften der Berufsfeuerwehr gebunden. Später erfolgte eine Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma.

Bis zur Bergung der Fahrzeuge kam es im Berufsverkehr auf der Wildeshauser Landstraße und der Autobahn 28 im Bereich der Anschlussstelle Deichhorst zu leichten Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell