Rheinberg (ots) - Am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr drangen drei junge Männer gewaltsam in die Scheune eines leerstehenden Gehöfts an der Alpsrayerstraße ein. Hierbei rissen sie ein Scheunentor aus der Verankerung und beschädigten es so stark, dass es nicht wieder verschlossen werden konnte. Da das Objekt mit ...

