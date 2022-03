Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher nutzen ein "auf Kipp" stehendes Fenster

Moers (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 8.00 Uhr bis 21.30 Uhr, drangen Unbekannte über ein auf "Kipp" stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung an der Römerstraße ein. Sie durchsuchten alle Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit Bargeld und Zigaretten.

