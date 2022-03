Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Drei junge Männer dringen gewaltsam in leerstehendes Gehöft ein

Polizei nimmt 20-Jährigen fest

Rheinberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr drangen drei junge Männer gewaltsam in die Scheune eines leerstehenden Gehöfts an der Alpsrayerstraße ein. Hierbei rissen sie ein Scheunentor aus der Verankerung und beschädigten es so stark, dass es nicht wieder verschlossen werden konnte.

Da das Objekt mit Überwachungskameras gesichert ist, erhielt der 27-jährige Berechtigte sofort Kenntnis über die Eindringlinge. Vor Ort konnte er drei Männer antreffen, von denen zwei sofort flüchteten. Den Dritten, einen 20-jährigen Mann aus Moers, konnte er mit Hilfe von Pfefferspray überwältigen.

Die Polizei nahm den Moerser vorläufig fest. Er gab an, dass er mit Freunden das Gehöft für einen "Lost-Place" gehalten habe.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Beschreibung der beiden Flüchtenden:

1. Person:

männlich, 175 - 180 cm groß, 18-20 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, dunkelblonde Haare, schwarze Jacke mit Fellkragen, hellblaue Jeanshose, weiße Schuhe

2. Person:

männlich, 170 - 175 cm groß, 18-20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose mit roten Streifen oder Aufschrift, schwarze Sneaker

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell