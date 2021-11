Polizei Dortmund

POL-DO: 39-jähriger Busfahrer nach Verkehrsunfall beraubt und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1223 Vier bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend (10.11.) gegen 23.15 Uhr westlich der Aplerbecker Straße einen 39-jährigen Busfahrer nach einem Verkehrsunfall körperlich angegriffen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich beim Wenden des Busses. Der Fahrer wollte ein parkendes Auto, welches die Haltestelle "Fuchshöhle" blockierte, umfahren und touchierte dieses. Anschließend verließ der 39-Jährige den Bus, um mit den Insassen des betroffen PKW die Schadensregulierung zu besprechen. In diesem Moment stiegen vier Männer aus dem Pkw aus. Diese beschimpften den 39-Jährigen und griffen ihn körperlich an, wodurch er zu Boden stürzte. Bevor die Männer in ihrem Auto flüchteten, entwendeten sie die Brille des Fahrers und den Fahrzeugschlüssel des Busses.

Bei dem Auto soll es sich vermutlich um einen dunklen, dreitürigen VW gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, melden sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

Der 39-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell