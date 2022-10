Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Einbruch in Restaurant

Am Montag, 03. Oktober 2022, gegen 13.25 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Restaurant in der Straße Dillen ein. Ob etwas entwendet wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860.

Emstek - Diebstahl von zwei Pedelecs

Zwischen Montag, 03. Oktober 2022, 23.00 Uhr, und Dienstag, 04. Oktober 2022, 10.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Dohlenweg zwei Pedelecs aus der Garage einer 56-Jährigen. Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich um Pedelecs des Herstellers KTM. Beide sind schwarz haben die Modellbezeichnung "Macina City 8 Belt". Eines der Räder hat vorne am Lenker einen rot-schwarz-grau-weißen Einkaufskorb. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, 01. Oktober 2022, zwischen 16.30 Uhr und 21.00 Uhr, verursachten bislang unbekannte Täter diverse Lackkratzer auf der Beifahrerseite eines roten PKW VW Touran eines 43-Jährigen aus Cloppenburg. Der PKW war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Max-Planck-Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Grönheim/Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 4. Oktober 2022, um 16.20 Uhr, fuhr ein 24-jähriger LKW-Fahrer aus Lindern auf der Langen Straße in Richtung Peheim. Zeitgleich fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Friesoythe ebenfalls auf der Langen Straße in Richtung Peheim und wollte nach rechts in die Einmündung zur Straße "Am Kreuzberge" abbiegen. Während die Friesoytherin abbog, fuhr der Linderner auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 57-jährige Frau leicht verletzt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 4. Oktober 2022, um 16.40 Uhr, hatte sich eine 20-jährige VW Transporter-Fahrerin auf der Linksabbiegerspur im Einmündungsbereich der Bunner Straße/B68 eingeordnet. Neben ihr ordnete sich als Rechtsabbieger eine Sattelzugmaschine ein. Als diese nach rechts auf die B68 in Richtung Quakenbrück abbog, schwenkte der Aauflieger aus und stieß gegen den VW Transporter. Anschließend fuhr die Sattelzugmaschine davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 04. Oktober 2022, wurde gegen 11.40 Uhr in der Garreler Straße eine 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ihre Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 04. Oktober 2022, kam es gegen 16.25 Uhr auf der Varrelbuscher Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein wartepflichtiger PKW-Fahrer aus Bückeburg beabsichtigte dort, den Kreuzungsbereich zu überqueren. Er übersah dabei den vorfahrtsberechtigten PKW einer 24-Jährigen aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch waren beide beteiligte Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die beteiligten Personen wurden leicht verletzt. Sie begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt 12500 Euro.

Um 17.50 Uhr kam es auf der Großenkneter Straße zu einem weiteren Unfall: Ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage und ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Münster befuhren die Großenknetener Straße in genannter Reihenfolge aus Richtung Garrel kommend in Richtung Beverbruch. Als der Dinklager verkehrsbedingt warten musste, erkannte dieses der Münsteraner zu spät und fuhr auf den PKW des Dinklagers auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen (Gesamtschadenshöhe: 1300 Euro). Der 26-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Emstek OT Bühren - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Dienstag, 04. Oktober 2022, kam es gegen 17.05 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 39-Jähriger aus Langwedel befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße B69 in Richtung Schneiderkrug. Dort beabsichtigte er, nach links auf die Autobahnauffahrt A1 abzubiegen. Hierbei übersah er einen 31-jährigen Kradfahrer aus Vechta, der die B69 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und dem Krad. Hierdurch wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem der PKW eines 48-Jährigen aus Dinklage beschädigt. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beträgt 18000 Euro.

