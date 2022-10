Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Körperverletzung

Am Samstag, 1. Oktober 2022, gegen 2.00 Uhr, kam es bei einer Gaststätte in der Großen Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 30-jährigen Mannes. Ein bislang unbekannter Täter schlug dem Opfer mehrfach gegen den Kopf, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Wer Angaben zur Identität des unbekannten Täters machen kann, wird gebeten mit der Polizei Vechta unter 04441 9430 Kontakt aufzunehmen.

Goldenstedt - Diebstahl

Am Montag, 3. Oktober 2022, zwischen 22.30 Uhr und 23.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person Schlüssel aus einem VW, welcher auf einem Parkplatz vor einer Pizzeria in der Großen Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Steinfeld - Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 2. Oktober 2022, 14.15 Uhr, und Montag, 3. Oktober 2022, 5.45 Uhr, gelangten bislang unbekannte Personen in die Räumlichkeiten einer Legefarm in der Straße Dreiangel und entwendeten aus zwei Lagerräumen diverses Werkzeug sowie Arbeitsutensilien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Von Samstag, 1. Oktober 2022, 8.00 Uhr bis Montag, 3. Oktober 2022, 17.00 Uhr brachen unbekannte Personen in der Alten Dorfstraße in ein Wohnhaus ein. Anschließend wurden die Räume des Hauses durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Montag, 3. Oktober 2022, 16.50 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Personen in der Straße Alter Flugplatz Zugang zu einem Wohnhaus mit angrenzender Lagerhalle. Die beiden unbekannten Täter wurden durch einen Zeugen ertappt, als sie gerade dabei waren das Haus zu verlassen. Anschließend flüchteten sie in einem schwarzen Opel Insignia. Dabei soll es sich um einen Rechtslenker gehandelt haben. Entwendet wurde Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 3. Oktober 2022, um 18.05 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Lohne den Grenzweg in Fahrtrichtung Lohne. Aus unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Versuchter Einbruchsdiebstahl

Von Donnerstag, 29. September 2022, 18.00 Uhr bis Freitag, 30. September 2022, 07.15 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Landwehrstraße Zugang zu einem Aufenthaltsraum einer Berufsschule. Hier beabsichtigten sie drei Snack- und Getränkeautomaten aufzubrechen. An den Geräten entstand Sachschaden. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Zeit zwischen Freitag, 30. September 2022, 19.00 Uhr und Samstag, 9.45 Uhr, hoben bislang unbekannte Personen in der Marienstraße zwei Gullideckel aus der Verankerung, sodass diese auf die Fahrbahn ragten und eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer darstellten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell