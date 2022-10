Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Diebstahl aus Pkw in Bösel und Friesoythe

Zu insgesamt drei Diebstählen aus Pkw kam es in der Nacht zum 02.10.2022 in der Gemeinde Bösel bzw. in der Stadt Friesoythe. Hier wurden insbesondere aus unverschlossenen Fahrzeugen Geldbörsen, persönliche Unterlagen sowie andere Wertgegenstände entwendet.

Bitte denken Sie daran, Wertgegenstände aus ihren Fahrzeugen zu entfernen und verschließen sie ihr Fahrzeug gewissenhaft. Bei verdächtigem Verhalten, wenn jemand z.B. den Verriegelungszustand von mehreren Fahrzeugen überprüft, verständigen Sie bitte ihre Polizeidienststelle.

