POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrer schwer verletzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 07.08.2022, sind in Bonndorf drei Autos kollidiert. Dabei wurden drei Personen verletzt. Gegen 17:15 Uhr war auf der B 315 am Ortseingang in Richtung Wellendingen ein 55-jähriger Volvo-Fahrer nach links geraten. Ein entgegenkommender 42-jähriger Ford-Fahrer wich aus, konnte aber einen Streifvorgang nicht mehr verhindern. In der Folge kollidierte der nicht mehr lenkbare Volvo mit einem ...

