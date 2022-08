POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Staufen: Betrunkener widersetzt sich polizeilicher Maßnahmen

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Sonntag, den 07.08.2022 gegen 03:42 Uhr kam es an einer Bushaltestelle in der Müßmattstraße zu einer Explosion, wodurch die Anwohner aus dem Schlaf gerissen wurden. Erste Ermittlungen ergaben, dass bislang unbekannte Personen unter Zuhilfenahme einer Spraydose die Explosion auslösten und hierdurch Sachschaden verursachten. Zeugen ...

