Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Drei Fahrzeuge kollidieren - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 07.08.2022, sind in Bonndorf drei Autos kollidiert. Dabei wurden drei Personen verletzt. Gegen 17:15 Uhr war auf der B 315 am Ortseingang in Richtung Wellendingen ein 55-jähriger Volvo-Fahrer nach links geraten. Ein entgegenkommender 42-jähriger Ford-Fahrer wich aus, konnte aber einen Streifvorgang nicht mehr verhindern. In der Folge kollidierte der nicht mehr lenkbare Volvo mit einem hinter dem Ford fahrenden Mitsubishi frontal. Der Volvo kam danach in einem Bushaltestellenhäuschen zum Stehen und beschädigte auch diese noch. Insgesamt wurden sieben Personen vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, zwei Volvo-Insassen mussten in umliegende Krankenhäuser. Der leicht verletzte 37 Jahre alte Mitsubishi-Fahrer suchte selbstständig einen Arzt auf. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 65000 Euro. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Das Rote Kreuz war mit Rettungsdienst und dem Ortsverein im Einsatz, dazu kam noch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Bonndorf. Die Bundesstraße war kurz vor 20:00 Uhr wieder befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell