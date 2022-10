Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Gefährliche Körperverletzung

Am Montag, 3. Oktober 2022, gegen 4.00 Uhr, wurde ein 35-jähriger Mann von mehreren, unbekannten, augenscheinlich jugendlich aussehenden Männern geschlagen und getreten. Dadurch wurde das Opfer leicht verletzt. Zugetragen hat sich dieser Vorfall vor dem Eingangsbereich einer Diskothek im Industriezubringer. Wer Angaben zur Identität der unbekannten Täter machen kann, wird gebeten mit der Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 Kontakt aufzunehmen.

Cappeln - Diebstahl

Eine bislang unbekannte Person entwendete am Montag, 3. Oktober 2022, kurz nach Mitternacht eine Abdeckplane eines auf einem Grundstück in der Tulpenstraße abgestellten Kfz-Anhängers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Garrel - Einbruch

Am Montag, 3. Oktober 2022, zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Wohnhaus in der Böseler Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 2. Oktober 2022, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Parkvorgang einen Audi A4, welcher auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Cappelner Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 3. Oktober 2022, um 19.13 Uhr, stand ein 25-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg an einer roten Ampel in der Löninger Straße hinter einem 31-jährigern Autofahrer aus Cloppenburg. Da der 25-Jährige vom Kupplungspedal abrutschte, bewegte sich dessen Pkw vorwärts und prallte gegen den Wagen des 31-jährigen Mannes. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Cloppenburg - Fundfahrrad (mit Bild)

Am Montag, 24. September 2022, um 4.00 Uhr, wurde ein auffälliges weißes Fahrrad ohne Schaltung der Marke KS CYCLING pegado in der Emsteker Straße aufgefunden. Wer vermisst dieses Fahrrad? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

