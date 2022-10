Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek/Bühren - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Dienstag, 04. Oktober 2022, kam es gegen 17:08 Uhr auf der B69 im Bereich der Zu- und Abfahrt zur A1 zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Langwedel befuhr die B69 in Richtung Schneiderkrug und beabsichtigte nach links auf die A1 abzubiegen. Hierbei übersah er einen 31-jährigen Motorradfahrer aus Vechta, der ihm entgegenkam. Es kam zum Frontalzusammenstoß, durch den der Vechtaer schwer verletzt wurde. Dieser wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Die Unfallstelle wurde bis ca. 18:30 Uhr gesperrt. Die Fahrzeuge wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

