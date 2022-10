Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 30. September 2022, kam es gegen 08.45 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 20-jährige Fahrradfahrerin aus Emstek befuhr mit ihrem Fahrrad den linksseitigen Gehweg entlang der Bahnhofstraße in Richtung Sevelter Straße, als ein bislang unbekannter männlicher PKW-Fahrer mit einem weißen Fahrzeug die Zufahrt des Parkplatzes "Am Postamt" verließ, um in die Bahnhofstraße einzufahren. Hierbei übersah er die sich ihm von rechts nähernde Emstekerin. Es kam zum Zusammenstoß, durch den sich die 20-Jährige leicht verletzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Fahrradfahrerin zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 04. Oktober 2022, kam es gegen 11.30 Uhr auf der Kreuzung Bührener Ring/Stalfördener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 53-jähriger Mann aus Zoetermeer (Niederlande) befuhr gemeinsam mit einer Beifahrerin, ebenfalls aus Zoetermeer (Alter derzeit noch nicht bekannt) mit seinem Pkw den Bührener Ring aus Richtung Resthauser Straße kommend. An der Kreuzung Bührener Ring/ Stalfördener Straße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden, bevorrechtigten Pkw einer 34-Jährigen aus Garrel. Es kam zum Zusammenstoß, durch den alle drei unfallbeteiligten Personen leicht verletzt wurden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 40000 Euro.

