22 ) Autobahnpolizei Göttingen: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der BAB A 7 zwischen den Anschlussstellen Echte und Northeim-Nord in Fahrtrichtung Süden

(zk) Nach einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lkw unmittelbar vor der AS Northeim-Nord in Fahrtrichtung Süden ist die BAB A 7 momentan vollgesperrt. Es kommt daher zu anlassbezogenen Verkehrsbehinderungen.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren; das Auffahren auf die BAB in südlicher Richtung ist an der AS Northeim-Nord weiterhin möglich.

Es wird nachberichtet.

