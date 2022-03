Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (135/2022) Radfahrer bei Unfall in Sieboldshausen schwer verletzt

Göttingen (ots)

Gemeinde Rosdorf, Ortsteil Sieboldshausen, Sieboldstraße/Holzweg Montag, 21. März 2022, gegen 14.20 Uhr

ROSDORF (jk) - Bei einem Verkehrsunfall in Sieboldshausen (Landkreis Göttingen) ist am Montagnachmittag (21.03.22) gegen 14.20 Uhr ein Rennradfahrer schwer verletzt worden. Der 74 Jahre alte Mann aus Göttingen wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. An der Unfallstelle war auch der Rettungshubschrauber gelandet.

Ersten Ermittlungen zufolge, wollte eine 37 Jahre alte Autofahrerin aus Rosdorf mit ihrem Ford Ka vom Holzweg nach rechts in die Sieboldstraße einbiegen. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem in diesem Moment von links aus Richtung Volkerode kommenden, vorfahrtberechtigten Radfahrer. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05504/937900 bei der Polizei in Friedland zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell