Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Arbeitsfahrzeugen

Am Donnerstag, den 06. Oktober 2022, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen persönliche Gegenstände eines 43-jährigen Mannes aus Garrel aus einem in der Usedomstraße abgestellten Arbeitsfahrzeug. Aus einem ebenfalls in der Usedomstraße abgestellten weiteren Fahrzeug wurden die persönlichen Gegenstände eines 48-jährigen Mannes aus Cloppenburg entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Bike

Am Donnerstag, den 06. Oktober 2022, um 17:15 Uhr, kam es auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 70-jährige PKW Führerin übersah beim Abbiegen eine auf dem Radweg fahrende 17-jährige E-Bike Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die E-Bike Fahrerin leicht verletzte.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 06. Oktober 2022, um 17:30 Uhr, kam es in der Mozartstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Führer eines Sattelschleppers mit Auflieger beschädigte beim Rückwärtsfahren eine Steinmauer und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell