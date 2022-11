Geldern-Kapellen (ots) - Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am Mittwoch (16. November 2022) in Geldern Kapellen, während die Bewohner nicht zuhause waren. Zwischen 13:15 Uhr und 18:00 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in das Haus an der Sankt-Bernadin-Straße ein. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Beute und ...

