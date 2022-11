Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Telefonhotline anlässlich des Europäischen Tages zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch am 18. November 2022

Kreis Kleve (ots)

Am Freitag, 18. November 2022, findet der 8. Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch statt. Der Aktionstag geht auf eine Initiative des Europarates vom Mai 2015 zurück. Europaweit wird an diesem Tag bei zahlreichen Aktivitäten und über soziale Netzwerke der Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt zum Thema gemacht. Damit soll auch ein Beitrag dazu geleistet werden, der Stigmatisierung von Opfern entgegenzuwirken. Auch die Polizei im Kreis Kleve unterstützt den Aktionstag: KHK Joachim Verhoeven, Opferschutzbeauftragter der Kreispolizeibehörde Kleve, wird am kommenden Freitag als Ansprechpartner im Rahmen einer Telefonhotline für Fragen rund um sensible Thema beratend Rede und Antwort stehen. Betroffene, aber auch besorgte Eltern, Lehrkräfte oder Andere, die Fragen rund um den Schutz von Kindern vor sexuellen Übergriffen jeglicher Art haben, können sich melden. KHK Joachim Verhoeven ist an diesem Tag in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr unter Telefon 02821 504-5000 zu erreichen. (cs)

