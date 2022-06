Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahranfänger verursacht Unfall, weshalb die A61 mehrere Stunden gesperrt wurde

Wörrstadt (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei PKW kam es am 04.06.2022 gegen 18:00 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Vor Ort fand eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ein Trümmerfeld über mehrere hundert Meter fest. Ein PKW befand sich um Graben am rechten Fahrbahnrand und ein PKW stand entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen. Auf Grund des großen Schadensbildes musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von folgendem Unfallhergang aus. Ein 21-jähriger Fahranfänger in der Probezeit wollte mit seinem PKW einen vor ihm auf dem linken Fahrstreifen fahrenden PKW überholen und fährt diesem mehrfach dicht auf und "drängelt". Nach einiger Zeit fährt der 21-jährige nach rechts und möchte den PKW rechts überholen. Auf Grund eines vorausfahrenden Fahrzeuges muss der 21-jährige stark abbremsen, lenkt nach links um dem Fahrzeug auszuweichen und kollidiert daraufhin mit dem PKW auf dem linken Fahrstreifen. Beide Fahrzeuge werden gegen die Mittelleitplanke geschleudert und kommen schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der PKW des 21-jährigen war mit vier Personen, darunter ein Kind, voll besetzt. Der Fahrer des zweiten PKW wurde mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR aus und ermittelt nun in der Folge durch Befragungen der Unfallbeteiligten, wie sich der Unfall zugetragen hat. Im Einsatz waren neben den Kräften der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, Kräfte der benachbarten Dienststellen, der Rettungsdienst, der Abschleppdienst, Feuerwehr Sprendlingen, sowie die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim. Die BAB61 ist während der gesamten Maßnahme voll gesperrt. Auf Grund der hohen Temperaturen wird eine Getränkeversorgung durch den Rettungsdienst Alzey für die im Rückstau stehenden Personen organisiert. Durch diesen Unfall und die beschädigte Mittelleitplanke werden zwei weitere Unfälle auf der Gegenfahrbahn (FR Norden) verursacht. Hier überfahren Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile der Leitplanke und beschädigen ihre Fahrzeuge.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell