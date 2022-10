POL-BO: Nachtrag: Zwei Tote und ein Schwerverletzter nach Zusammenstoß auf der A40 zwischen Wattenscheid und Gelsenkirchen - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Bochum

Bochum (ots) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Zwölfjähriger aus Bochum am Mittwochnachmittag, 19. Oktober, mit seinem Fahrrad gestürzt. Um kurz nach 17 Uhr war der junge Radfahrer auf dem Gehweg des Stadionrings unterwegs, als es in Höhe der Hausnummer 23 zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer (59, aus Bochum) kam, der gerade in die dortige Einfahrt fuhr. Der Zwölfjährige stürzte und zog sich leichte ...

