POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen (14.11.2022) in der Strohgäustraße im Bereich des Porscheplatzes ereignet hat. Ein 26 Jahre alter Mann war gegen 05.20 Uhr mit seinem Motorrad in der Strohgäustraße in Richtung des Porscheplatzes unterwegs. Auf Höhe einer dortigen Fußgängerfurt kam es dann mit zwei Fußgängern in Alter von 38 und 60 Jahren, die diese von der Schützenbühlstraße aus in Richtung Schwieberdinger Straße überquerten, zum Zusammenstoß. Hierbei erlitt der 38 Jahre alte Mann leichte und der 60-Jährige schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Männer und brachten sie zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

