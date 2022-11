Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (12.11.2022) zwei 21 und 31 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an der Werastraße ein Pedelec im Wert von knapp 10.000 Euro gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 22.00 Uhr die beiden zunächst unbekannten Männer, wie sie das Pedelec in einen Audi einluden und in Richtung Alexanderstraße davonfuhren. Der Zeuge fotografierte das Kennzeichen des Audis und alarmierte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Kornwestheim entdeckten den Audi gegen 23.00 Uhr in Ludwigsburg und trafen den 21-Jährigen Tatverdächtigen an. Weitere Ermittlungen führten anschließend zu seinem 31 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 31-Jährigen fanden die Beamten unter anderem zwei mutmaßlich gestohlene Pedelecs sowie sechs mutmaßlich gestohlene E-Scooter. Das zuvor gestohlene Pedelec aus der Werastraße fanden die Beamten bislang nicht. Die Polizisten beschlagnahmten das mutmaßliche Diebesgut und setzten die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell