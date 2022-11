Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (11.11. bis 12.11.2022) in Wohnungen am Brandenkopfweg, an der Straße Im Wiesert, der Suttnerstraße, der Seeadlerstraße und dem Hesserweg eingebrochen. Am Brandenkopfweg warfen die Täter am Freitag, zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr mit einem Stein die Terrassentür ein, durchsuchten die Räume und flüchteten. Ob sie etwas erbeuteten, ist nicht bekannt. An der Straße Im Wiesert hebelten Einbrecher am Freitag, zwischen 13.30 Uhr und 19.15 Uhr eine Terrassentür auf, durchwühlten im Obergeschoss Kommoden und Schränke, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. An der Suttnerstraße öffneten die Täter am Freitag, zwischen 17.00 Uhr und 21.40 Uhr ein gekipptes Fenster, stiegen hinein und durchsuchten mehrere Zimmer. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Seeadlerstraße hebelten die Einbrecher zwischen Freitag, 11.30 Uhr und Samstag, 10.45 Uhr ein Balkonfenster auf, durchsuchten die Räume und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas stahlen, ist nicht bekannt. Am Hesserweg stiegen die Täter am Samstag, zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr über ein gekipptes Badezimmerfenster in die Wohnung, durchsuchten sie und flüchteten mit zwei Jacken im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell