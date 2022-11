Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau in Diskothek belästigt - Täter festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 21-jährige Frau wurde am frühen Sonntagmorgen (12.11.2022) auf der Tanzfläche einer Diskothek an der Friedrichstraße von einem 29-Jährigen sexuell belästigt. Der Mann und sein noch unbekannter Begleiter nahmen die Frau gegen 01.50 Uhr auf der Tanzfläche in ihre Mitte. Anschließend soll der 29-Jährige die Frau mehrmals geküsst haben, sein Begleiter machte sich von hinten am Gürtel der jungen Frau zu schaffen und griff ihr in die Hose. Das Sicherheitspersonal des Clubs konnte den 29-Jährigen festhalten und der Polizei übergeben. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu seinem Begleiter dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell